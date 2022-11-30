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Путин: нужно из трущоб людей выселять

, 13:29 Источник: Пресс-служба Кремля

Путин: нужно из трущоб людей выселять
В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции принял участие в открытии социальных объектов в разных регионах страны, в том числе жилья. Глава российского государства оценил, какие дома построены людей в Архангельской области, а раньше северяне жили в трущобах.

Как отметил Путин, к сожалению, многие россияне ещё продолжают жить в неприемлемых условиях.

Президент заявил, что в целом в России с опережением идёт расселение граждан из аварийного фонда. "Мы постоянно говорим, что нужно из трущоб людей выселять", - цитирует пресс-служба Кремля Путина.

По его словам, ожидается, что в 2022 году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. На данный момент в стране введено более 87 миллионов квадратных метров жилья, три миллиона семей россиян улучшили свои жилищные условия.

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