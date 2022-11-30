Дагестанское издание «Черновик» на грани закрытия

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30 ноября 2022, 12:39 Ксения Калуга Источник: kommersant.ru

В Дагестане перестала выходить бумажная версия газеты «Черновик». Издатель Магди Камалов и главный редактор Маирбек Агаев сказали, что теперь у них будет сайт и Telegram-канал. По их словам, такое решение они приняли из-за давления со стороны местных властей и силовиков.

Магди Камалов заявил, что усиленное «давление на газету» было ещё осенью прошлого года, после того, как главой Дагестана стал Сергей Меликов, пишет «Коммерсант». Издатель сказал: «Черновик» печатался в местной типографии, однако её директору стали угрожать уголовным делом из-за сотрудничества с редакцией. В итоге договор был расторгнут.

«Черновик» стал искать выход. В Ставрополе он напечатал три выпуска газеты, но и там в местную типографию поступил звонок. Более того, давление началось и на рекламодателей. Камалов заявил, что чиновники требовали, чтобы они отказались от сотрудничества с изданием.

Редакция на протяжении долгого времени старалась сохранить бумажную версию, так как издание финансируется только за счёт продажи тиража и доходов от рекламы. Теперь, как утверждает Камалов, редакция не может содержать весь штат в таких условиях, несмотря на то, что сотрудники готовы работать на сайт и Telegram-канал.

По мнению издателя, причиной давления стало «критическая направленность» материалов. Камалов заявил, что газета пишет о коррупции, воровстве и кумовстве. «А у нас позиция простая: вор должен сидеть в тюрьме. Наши чиновники никак не могут понять простые вещи — нельзя воровать и нельзя принимать подарки», — сказал Камалов.

Главный редактор Маирбек Агаев отметил, что на издание часто давили. Но ранее, по его словам, власть действовала в рамках закона. Теперь редакция намерена обратиться в администрацию президента РФ, Генпрокуратуру и УФАС.