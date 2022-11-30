В российской системе здравоохранения наблюдаются проблемы с кибератаками

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30 ноября 2022, 12:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В СМИ детально исследовали отчёт InfoWatch, который был посвящён утечкам информации в сфере здравоохранения за 9 месяцев 2022 года. В итоге выяснилось, что число утечек снизилось в мире на 5.9%, в России же – на 33%. Как гласят данные, за указанный период в РФ «утекли» не менее восьми баз медорганизаций. Объём похищенных данных вырос «до небес», в 775 раз, составив 31 млн записей. Эксперты объясняют такой перекос утечкой сведений более чем о 30 млн клиентов сети «Гемотест».

Также InfoWatch заметили серьёзный рост преднамеренных потерь информации. Доля баз со сведениями о клиентах медучреждений РФ, украденных умышленным путём, увеличилась почти на треть – с 58.3% до 87.5%. По мнению основателя сервиса DLBI Ашота Оганесяна, рост объёмов утечек в сфере здравоохранения может быть связан с увеличением числа кибератак на фоне военных действий на территории Украины, и заодно с низким уровнем кибербезопасности. Доля инцидентов с участием хакеров в системе здравоохранения уже достигла 75%. По сравнению с 2021 годом она выросла больше чем в два раза.

Аналитики считают, что на кибербезопасность нужно выделять больше средств, чтобы эффективно защищать информацию. Этим должны заниматься государственные и частные медорганизации. В противном случае, рост кибератак не остановится, а только продолжит расти, и это может привести к непредвиденным последствиям. Не стоит также забывать, что знания о здоровье того или иного человека дают злоумышленникам объёмные возможности для шантажа и угроз.