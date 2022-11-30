Долгие очереди и другие проблемы медицины в России

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2022, 11:54 Ксения Калуга Источник: ng.ru

Всемирный экономический форум (WEF) сделал обзор и установил, какие проблемы здравоохранения есть в разных странах мира. Выяснилось, что практически у многих государств не хватает ресурсов и кадров. Что же касается России?

Всероссийский союз пациентов сообщил, что самые частые проблемы в поликлиниках нашей страны – это очереди, отсутствие специалистов, долгое ожидание приема и ряда исследований после их назначения. Что касается стационаров, то пациентам часто приходится доплачивать за препараты и обследования, пишет «Независимая газета». Такие выводы были сделаны по результатам исследования, в котором участвовало более 1,5 тыс. жителей 78 регионов.

Также мониторинг показал, что медицинской помощью в 2022 году удовлетворены почти 42% опрошенных. В прошлом году об этом заявили только 26% респондентов.

Ещё россияне заявили, что долго находятся в очереди перед кабинетом врача: более 20 минут от назначенного времени. Об этой проблеме заявили 89% опрошенных. Почти 87% респондентов пожаловались на невозможность получить все нужные услуги в одном месте. 85% сказали, что в поликлиниках часто отсутствует нужный специалист.

Кроме этого, пациенты также обратили внимание, что до поликлиники сложно дозвониться, чтобы записаться на обследование или на приём. Об этом сказало около 80%. А чтобы дождаться узкого специалиста, необходимо ждать более 14 рабочих дней (указало 79%). Около 71% респондентов сказали о долгом ожидании исследований (например, рентген, МРТ, КТ, УЗИ) после их назначения – также более 14 рабочих дней. Около 57% сообщили о сложностях с вызовом врача на дом.

Что касается стационаров, то люди пожаловались на необходимость приобретать лекарства за свой счёт (указало 45%), а также на некорректное поведение медработников (38%).