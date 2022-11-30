Серая зона Золотого

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2022, 10:03 Источник: Александр Емельянов, телеграм-канал «Русская Ирредента»

Город Золотое - один из сотен шахтёрских посёлков богатого Донбасского края.

Возникший во времена начала освоения Донбасса, он переживал с Россией всю ее богатую историю – Революцию и Гражданскую Войну, Великую Отечественную с оккупацией и послевоенное восстановление. Золотое подошло к началу 90-х в состоянии богатства и процветания – несколько шахт, завод стройматериалов, школы – жизнь была богатой и стабильной.

Начиная с обретения Украиной независимости, ее власти взяли курс на приватизацию, банкротство и продажу угольных шахт, что ими и было произведено с пугающей быстротой.

К концу 90-х, практически все предприятия города были закрыты и физически ликвидированы. Городок превратился в депрессивное место, из которого бежала молодежь.

Процесс плавной, растянутой на десятилетия деградации поглотил Золотое, и казалось, что так будет всегда.

Но случился 2014 год и Русская Весна.

Многочисленные депрессивные городки Донбасса внезапно поняли, что ползёт к ним из воняющего гарью Киева. Народ Донецкого края осознал, что он – русский по духу, что жить по правилам западэнского хутора не желает.

Стихийно сформировалось ополчение, часть мужчин Золотого приняла участие в обороне Славянска, Лисичанска.

А затем началась трагедия.

До конца июля 2014 года фронт проходил в районе Лисичанска, Северодонецка, но после отступления сил Стрелкова из Славянска, из Лисичанска и Северодонецка вышли отряды Алексея Мозгового. Ополчение не смогло удержать Попасную.

Геройские ополченцы Первомайска смогли отбить удары нацистов из батальона нацгвардии «Донбас». Первомайск удалось отстоять, но всё, что было севернее – в том числе Золотое – оказалось оккупировано противником.

Долгие 8 лет линия боевого соприкосновения проходила по южным окраинам Золотого.

Часть населения бежала от оккупационного режима на территорию ЛНР и в Россию, некоторые – прежде всего немолодые – люди не пожелали покинуть родные дома. Появились разделенные семьи, брошенные дома – десятки и сотни маленьких личных драм.

Так и жили, 8 лет, на линии разграничения – благо Луганская Народная Милиция – в отличие от украинских нацистов – не обстреливала дома мирных людей.

В 2019 новоизбранный президент Зеленский приехал в Золотое, и устроил пиар-акцию по отводу украинских сил от линии соприкосновения. Очень быстро стало понятно, что это лишь имитация. Украинские оккупанты плотно удерживали оборонительную линию, украинская артиллерия, стоявшая в городе, продолжала работать по жилым кварталам Первомайска.

Начало специальной военной операции дало людям Золотого надежду на освобождение. В конце июня наши силы смогли сломить сопротивление севернее города, и украинские боевики вынуждены были бежать. Некоторые улицы города буквально оказались завалены брошенным украинским вооружением.

Народ встречал российские силы с откровенной радостью, ведь те, кто остался – ждали прихода наших. У противника для обозначения этой категории населения появилось специальное слово – «ждуны». Это те, кто отказался эвакуироваться в западные регионы Украины, остался дома в ожидании прихода русских, при этом неободрительно поглядывая на украинских военных.

Националисты ненавидят таких людей, и не упускают случая мстить – отнимая имущество, занимая дома, а то и просто расправляясь с ними.

Именно поэтому, приход русских военных был для жителей Золотого без преувеличения спасением – три месяца жизни в подвалах закончились, многие люди увидели своих родных, с которыми были разлучены долгие годы.

Большие надежды связывались с получением российского гражданства, с переходом в правовое поле России. Люди были искренне воодушевлены.

Конечно были надежды и на чисто бытовые улучшения – город серьезно пострадал в ходе украинской оккупации – полностью разрушен водопровод, отсутствует электричество, отопление, любая связь – разумеется, для нормальной жизни, всё это нужно починить.

Местные власти города Первомайск, которым Луганская народная республика административно подчинила город, отнеслись к этой проблеме по-своему.

Населению Золотого была предложена эвакуация. Многие согласились уехать, но многие и остались будучи убеждены, что можно спокойно жить в родном доме, в родной стране. Этим людям, местные власти «ненавязчиво предложили» подписать заявления об отказе от эвакуации. Собрав заявления, местные чиновники сочли, что их долг по отношению к населению Золотого полностью исполнен, и перестали заниматься жизнеобеспечением оставшихся нескольких сотен людей.

Жители Золотого надеялись – что вот-вот начнутся восстановительные работы. Однако шли месяцы, заканчивалось лето, ничего не происходило. Затем, когда было объявлено о референдуме – снова появилась надежда, что после официального признания ЛНР частью России – начнется восстановление. Увы, и эти надежды не сбылись. Так, месяц за месяцем, прошёл тёплый сезон – начались холода.

На сегодня, около 600 оставшихся в Золотом наших сограждан, проживают в условиях, которые трудно представить большинству из нас. У них полностью отсутствует электричество уже полгода– хотя до ближайшей электроподстанции в Первомайске буквально 2 километра. Нет отопления – большая часть домов отапливается углём, его нужно было заблаговременно завезти, а этим никто не занимался. Фактически нет воды – ее привозит цистерна 1 раз в 3 дня, этого недостаточно для минимальных потребностей даже полусотни людей. Нет газа. По-прежнему не работает связь – невозможно вызвать скорую помощь. Вообще из города крайне трудно выбраться – нет общественного транспорта, туда не приезжает даже такси.

Хуже того, в городе нет даже продуктов и медикаментов – того, что эпизодически привозят волонтеры недостаточно для обеспечения минимальных потребностей людей. Не работает ни один магазин, ни одна аптека.

В основном сейчас в городе остаются пожилые люди, большинство из которых серьезно болеют. Очевидно, что им сейчас необходима помощь. Нужно срочно восстановить электроснабжение, и наладить регулярную доставку воды. Необходимо организовать снабжение продуктами и обеспечение медицинской помощью. Наконец, требуется доставить несколько сот тонн угля, для обеспечения самых неотложных потребностей людей.

Несмотря на всю сложность ситуации, мы верим, что власти найдут возможность оказать помощь жителям Золотого.