30 ноября 1993 года двуглавый орел был вновь утвержден гербом России

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2022, 08:46 Татьяна САВКИНА

30 ноября 1993 года Президент России Борис Ельцин подписал Указ «О Государственном гербе Российской Федерации». Согласно документу, в качестве государственных символов были утверждены бело-сине-красный флаг и герб - золотой двуглавый орел на красном поле. Восстановление двуглавого орла, как Государственного герба России, олицетворяет неразрывность и преемственность отечественной истории.

Двуглавый орел как герб Московского государства впервые появился на печати Ивана III в 1497 году. До этого на Руси в XII–XIV вв. были городские и великокняжеские геральдические символы. Древним московским гербом был всадник, поражающий дракона копьем. Считается, что на принятие нового герба повлияла женитьба московского князя на византийской принцессе Софье Палеолог.

Герб Византийской империи в те времена представлял собой фигуру в виде мифического орла, имеющего две головы. Две головы были изображены не случайно, они не просто смотрят строго вправо и влево. Символ олицетворяет собой единство Азии и Европы, Запада и Востока. На российском гербе на одной половине изображался орел, на другой - всадник, попирающий дракона. Это был результат объединения гербов двух стран.

В дальнейшем в герб вносились изменения. При Иване IV Грозном на груди орла появилось изображение Георгия Победоносца - символа московских князей. При царе Михаиле Федоровиче над главами орла появились 3 короны. После учреждения Петром I Ордена Андрея Первозванного в герб была включена цепь с орденом, а при Павле I - еще и изображение Мальтийского креста.

Масштабную реформу произвел Александр I в 1825 году - государственному орлу была придана не геральдическая, а произвольная форма. Орел имел широко распущенные крылья и держал перевитые лентами громовые стрелы и факел в правой лапе, а лавровый венец - в левой. Исчезла Андреевская цепь, а на груди орла появился щит с Московским гербом. Император Николай I в 1830 году вернулся к традиционной эмблеме, но дополнил ее гербами царств, входящих в состав Российской империи.

Новая реформа прошла в царствование Александра II. Рисунок герба был приведен в соответствие с международными правилами геральдики. В 1882 году утверждается строгая иерархия герба - Большой, Средний и Малый государственные гербы Российской Империи.

До февраля 1917 года изображение было неизменным. Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» в 1917 году российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены.

В 1990 году Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. После всестороннего обсуждения комиссия, созданная для решения этого вопроса, предложила бело-сине-красный флаг и герб - золотого двуглавого орла на красном поле. Они и были утверждены в 1993 году.