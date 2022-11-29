Экс-банкир Романов и пропавший миллиард рублей вкладчиков ООО РИКБ «Ринвестбанк»

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29 ноября 2022, 23:14 Дмитрий Крюков

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В среду 30 ноября 2022 г. в Рязанском областном суде состоится очередное заседание, на котором будет рассмотрена правомерность смягчения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест для владельца ООО РИКБ "Ринвестбанк" Романова В. В. и соучастников, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В Советском районном суде г. Рязани продолжается слушание уголовного дела в отношении владельца и руководства ООО РИКБ "Ринвестбанк". Сумма пропавших денег со счетов вкладчиков банка огромна и превышает миллиард рублей, причём похищенные из банка денежные средства не найдены, не все участники организованной преступной группы установлены, один из них находится в розыске. Соответственно, подсудимые имеют возможность воспользоваться похищенными деньгами и покинуть территорию РФ. Также, поскольку судебное следствие на данный момент не окончено, подсудимые показаний еще не давали, существует вероятность оказания ими воздействия на участников судопроизводства, включая свидетелей.

Несмотря на данные обстоятельства, судья Советского районного суда г. Рязани Чебакова Т.В., очень настойчиво пытается изменить меру пресечения обвиняемым с содержания под стражей на домашний арест, дабы обеспечить им более комфортные условия существования. Присутствовавший на заседании журналист лично видел, как один из обвиняемых перед заседанием достал из наружного кармана телефон и что-то на нем посмотрел. Учитывая, что на тот момент обвиняемые находились под домашним арестом и им запрещено использовать средства связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за небольшим исключением, данный факт свидетельствует о несоблюдении наложенных судом ограничений.

Ситуация с телефоном отнюдь не единственная странность при рассмотрении данного дела.

Прямо в зале заседания на глазах судьи адвокат Романова Сидорин Р.Ю. демонстративно выложил из сумки на стол пачки денег якобы, когда искал какой-то документ для суда. У всех присутствовавших на заседании лиц остались вопросы, как такое поведение адвоката должно быть расценено судом и не является ли это каким-либо намеком? Вопрос остался без ответа, однако именно на данном судебном заседании судья Чебакова Т.В. изменила экс-банкиру Романову В.В. и его соучастникам меру пресечения на домашний арест, хотя, как уже говорилось, деньги, пропавшие со счетов вкладчиков банка, следствию найти не удалось.

С данным Решением Советского районного суда г. Рязани не согласился один из потерпевших, заслуженный артист России Хоралов А.Д., которым и была подана апелляционная жалоба в Рязанский областной суд.

Обвиняемые были настолько уверены, что апелляционная инстанция оставит Решение суда первой инстанции без изменений, что пришли на заседание без вещей. Однако Судья Рязанского областного суда, изучив все доводы сторон, постановил, что решение о смягчении меры пресечения принято необоснованно и вернул обвиняемых в СИЗО. Основным доводом суда апелляционной инстанции было именно то, что следствием не удалось установить, где находятся похищенные денежные средства, а значит, они могут быть использованы обвиняемыми с целью скрыться от правосудия, либо каким-то образом повлиять на участников судопроизводства.

Пользуясь своим правом, потерпевший Хоралов А.Д., после вынесения данного определения апелляционного суда, подал заявление об отводе судьи Чебаковой Т.В., в котором, конечно же, было отказано. И как только позволили процессуальные нормы, невзирая на определение апелляционной инстанции, она снова изменила обвиняемым меру пресечения, отправив их под домашний арест.

Завтра 30 ноября 2022 г. в Рязанском областном суде г. Рязани состоится очередное заседание по апелляционной жалобе на очередное решение судьи Чебаковой Т.В.

И пока продолжается противостояние судьи Чебаковой Т.В. за смягчение условий содержания обвиняемых, обманутые экс-банкиром и его соучастниками вкладчики ООО РИКБ "Ринвестбанк" все еще надеются, что найдутся их деньги в сумме, превышающей миллиард рублей, и обвиняемые понесут заслуженное наказание.