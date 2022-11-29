«Это наша общая потеря»: в Беслане умерла пострадавшая во время теракта в школе Марина Дучко

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29 ноября 2022, 18:38 Источник: КП

Кадр из документального фильма о Марине.

В Северной Осетии скончалась Марина Дучко, заложница теракта в первой школе Беслана. Вчера женщину привезли в реанимационное отделение из-за резкого ухудшения состояния. Однако врачи не смогли спасти ей жизнь.

Когда 1 сентября 2004 года случился теракт, Марина получила серьезную травму позвоночника. В результате чего она утратила возможность ходить. Женщине сделали несколько операций, однако последняя оказалась крайне неудачной.

Из-за ошибки врачей, у Марины стали гноиться тазовые кости. Часть из них пришлось удалить, после чего Дучко даже не могла сидеть. Многие клиники России и Европы отказались помочь ей. И только в Греции женщине решили протянуть руку помощи, где лечение составляло около 1 млн в месяц.

Марина уже хотела продать свой собственный дом, чтобы вернуть себе здоровье. И тут ей помогло государство. В феврале этого года глава Северной Осетии Сергей Меняйло выделил почти 2 млн рублей!

Отправившись на лечение, Дучко весной сообщила подписчикам в соцсетях, что прошла третью хирургическую чистку. Теперь женщина проходит реабилитацию. Также Марина похвасталась, что её уже начали сажать в кресло. После таких хороших новостей Дучко поблагодарила каждого, кто помогал ей и всячески поддерживал.

Однако после реабилитации, вернувшись на родину, организм женщины дал сбой. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования родным и близким Марины Дучко. По его словам, за женщину переживала вся республика, все искренне старались ее поддержать. «Это наша общая потеря. Вечная память, Марина! Покойся с миром!» – сказал глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

На момент теракта Марине было 25 лет. В тот роковой день она привела с мамой в школу сына и сестру. О судьбе Марины все узнали лишь несколько лет назад. Чтобы как-то прожить на пенсию в 13 тысяч, женщина с любовью выращивала и продавала фиалки.