Правительство перенесло внедрение новой пенсионной системы на 2023 год

Аргументы Недели → Общество 13+

29 ноября 2022, 15:54

Согласно её концепции, помимо пенсионного страхования граждан будет также действовать накопительная система, которая должна дополнительно обеспечивать пенсионеров. Такая давно есть в других странах.



Сначала эту реформу хотели ввести в 2021 году, а сама разработка системы началась ещё в 2016 году, когда чиновники уже обсуждали внедрение индивидуального пенсионного капитала, который граждане могли бы формировать добровольно. А пенсионная реформа 2018 года стала первым этапом внедрения.



Новый цикл касается негосударственного пенсионного обеспечения, и по этой схеме граждане смогут вносить в состав пенсионных накоплений добровольные взносы, а по данным НПФ «Открытие», здесь рассматривается возможность софинансирования со стороны государства.



По оценкам финансистов, система должна быть введена как можно скорее, чтобы сегодняшние работники успели сделать накопления и добавить их к уже существующему счёту. Потому что нередко граждане ожидают более удобного случая, чтобы начать откладывать на старость, а в условиях экономической нестабильности, такое ожидание может затянуться надолго.



