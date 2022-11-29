Под Челябинском погибла девочка, упавшая с ватрушки: кто несет ответственность за безопасность на зимних горках

Аргументы Недели → Общество 13+

29 ноября 2022, 14:15 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unsplash.com

Катания с горки – это, конечно, весело, но если не соблюдать технику безопасности, то забавные зимние развлечения могут закончиться в реанимации. Кто виноват, если случилась беда?

В особой опасности находятся дети. На днях в посёлке Петропавловский под Челябинском умерла восьмиклассница, получив травму грудной клетки после падения. Девочка съехала с горки, образовавшейся после чистки снега, упала с тюбинга и получила травмы, несовместимые с жизнью. Следственный комитет проводит проверку. И это далеко не единственный случай в этом сезоне, а ведь зима еще официально даже не началась.

Кто должен отвечать за то, чтобы после катания на снежных склонах, все остались живы и невредимы? Требования безопасности обязывают администрацию места отдыха внимательно относиться к обустройству территории и контролировать соблюдение посетителями всех правил. Вот только в местах неорганизованного отдыха ответственность ложится на самих отдыхающих.

Для оборудования зимней горки необходимо пройти сложную процедуру сертификации, которая к тому же стоит недешево. За несанкционированное возведение горок предусмотрен штраф - 2 тысячи рублей для простых граждан и 30 тысяч для организаций. В случае если горки опасны, их могут снести в принудительном порядке.

Обязанность по содержанию детских площадок лежит на управляющих компаниях. На них же возложена обязанность за эксплуатирование ледяных горок, если они присутствуют во дворах домов. И родители ребёнка, получившего травму на таком склоне, имеют право требовать от управляющих организаций соответствующую компенсацию.

Как определяет Минстрой, ледяные горки, построенные жителями во дворах самостоятельно, находятся в компетенции управ районов. И потому, если они не соответствуют правилам безопасности, их могут быстро ликвидировать.

Коммунальные службы стараются засыпать песком стихийные склоны, но запретить самовольное катание права не имеют. Поэтому тут уж родителям нужно быть как можно бдительнее. Эксперты отмечают, что если горка платная – значит, на ней соблюдают меры безопасности. Конечно, это не гарантия того, что там ничего не случится, но шансов все-таки значительно меньше. Качество покрытия в норме, на пути нет лишних предметов.

По мнению некоторых юристов, ответственность за гибель девочки под Челябинском должны взять на себя коммунальные службы – именно они не не убрали снег вовремя. Но их вину еще нужно доказать.