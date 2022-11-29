Бульдозером по братской могиле? Активисты Латвии подали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело

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29 ноября 2022, 12:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Под закон о сносе советских памятников каким-то образом попало и братское воинское захоронение в посёлке Шкяуне в Краславском крае Латвии. Несмотря на то, что по закону под демонтаж не должны попадать объекты, расположенные в местах захоронения воинов.

На официальном портале Дагдской волости в разделе «памятники культуры и природы» про захоронение в Шкяуне прямо указано, что это братское кладбище. Данная информация имеется и в архиве Латвийской национальной библиотеки. Но, несмотря на это, объект всё же попал в список подлежащих сносу под номером 58, как место памяти партизан Красной армии.

Краславская краевая дума решила снести и памятники, и памятные плиты без проведения экспертизы, удостоверяющей наличие захоронений. Однако после того, как активисты придали огласке информацию о сносе, самоуправление заговорило о необходимости более тщательного исследования.

"Теперь утверждается, что на месте, где снесены памятные плиты, проведут раскопки, и, если найдут останки солдат, их перезахоронят по всем правилам в другом месте. Судя по всему, восстанавливать объект не собираются даже при обнаружении в нём останков солдат.

Не исключено, что подобное может повториться. Под очередной снос рискуют попасть не только памятные объекты, но и памятники на воинских кладбищах. Ведь если один раз получилось их снести, то почему не попробовать ещё?" - говорит представитель Русского союза Латвии, депутат Елгавской думы Андрей Пагор.

Он подал заявление в полицию о возбуждении уголовного процесса по статье 228 Уголовного закона Латвии.