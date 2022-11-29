Пенсионеров предложили освободить от имущественного налога, если у них в собственности два дома

Аргументы Недели → Общество 13+

29 ноября 2022, 11:56

Фото: unsplash.com

В ближайшее время российские пенсионеры могут получить новые льготы. Предлагается, чтобы эту категорию граждан освободили от имущественного налога, если у них в собственности есть два дома.

Эту инициативу придумал риелторский бизнес. Предложение уже направили премьер-министру России Михаилу Мишустину. Сейчас вопрос обсуждается в Госдуме.

На данный момент пенсионеры освобождены от налогов на недвижимость, если в собственности есть разные её виды. Например, дом, квартира, гараж и так далее. Если же у человека есть два дома, то ему нужно платить только за один. При этом инициаторы проекта заявили, что есть вероятность, что после введения нового налога, на пенсионеров начнут оформлять элитную недвижимость.