В Telegram создали «расстрельные списки» с именами депутатов Сейма, министров и знаменитостей

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

28 ноября 2022, 22:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В социальной сети Telegram некоторое время назад активизировалась анонимная группа, в которой на русском языке публикуются данные о тех живущих в Латвии людях, кто более или менее публично поддерживал борьбу с наследием СССР в Латвии или критиковал Россию.

Информация в группе размещается на русском языке и называется она "антифашисты Прибалтики". Она была создана 5 ноября.

Сразу после этого в группе написано, что это сообщество "поддерживают все антифашисты" и в первых же постах подписчикам даются инструкции, что в группе необходимо соблюдать полную анонимность - если только местом жительства не является Россия.

"Это два расстрельных списка!"

Стремление к анонимности можно объяснить содержанием этой группы в Telegram.

Сразу же после создания в группе демонстративно с громкими и грозными заявлениями были размещены фотографии, списки и другие материалы о гражданах Латвии, которые активны в политической или общественной жизни и известны своей позицией против СССР и нынешней политики России.

Так, например, рядом с фотографией депутата 13-го Сейма Яниса Иесалниекса (Нацобъединение) размещены ссылки на его профили в социальных сетях, сообщается, где он живет и что у него трое детей.

Также упоминается, что в парламенте Иесалниекс голосовал за снос советских памятников и в конце сказано: "За участие в сносе памятников Победы просим Следственный комитет возбудить против этого фашиста уголовное дело".

Аналогично поступили и с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем ("Новое Единство"), указав, что его точный адрес неизвестен.

Куда более тревожный текст сопровождают скриншоты с результатами голосования депутатов Сейма по вопросу об "Об отказе в формировании депутатских групп по сотрудничеству с парламентами России и Беларуси" и о внесении изменений в закон "О подписанных 30 апреля 1994 года в Москве соглашениях между Латвийской Республикой и Российской Федерацией", которые соответственно послужили правовой основой для демонтажа памятников СССР.

"Это два расстрельных списка!" - написано рядом с именами и фамилиями.

Для тех местных "антифашистов", которые недостаточно владеют латышским языком, чтобы они понимали, что значит "за" и "против", для удобства парламентарии из "расстрельного списка" обведены красным цветом.

Угрожают и актерам, прославляют российскую армию.

Примечательно, что рядом с политиками также оказался актер, исполнитель главной роли в фильме "Метель душ" (2019 год) Ото Брантевиц, известный своей патриотической позицией.

Однако в настоящее время запись о нем по неясным причинам из группы удалена.

В группе также упоминается публицист и политик Лиана Ланга (Новая консервативная пария), которую также призывают "наказать" Следственный комитет РФ.

Кроме того, группа предлагает делиться любой дополнительной информацией о Ланге в комментариях.

В группе недавнее факельное шествие 18 ноября неоднократно называют "фашистским" на манер российской пропаганды, а описанная выше "охота на фашистов" перемежается с большим количеством пропаганды "Z" и прославления российской армии.

В некоторых постах также говорится о том, что в Латвию "придет Россия и все исправит".

Органы безопасности установили личности "анонимных антифашистов".

Судя по тому, что можно прочитать в социальных сетях, о существовании такой группы известно как части размещенных в ней людей из "расстрельного списка", так и органам безопасности.

Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила уголовный процесс в связи с выявленной на каналах Telegram антигосударственной деятельностью лиц, называющих себя "антифашистами Прибалтики".

На этих каналах собирается информация о латвийских чиновниках и других публично известных лицах, деятельность которых направлена против интересов России. На каналах также публикуется информация деликатного характера, например, о возможном месте жительства и членах семьи этих людей.

Так называемые антифашисты заявляют, что информация должна быть передана российским спецслужбам и другим структурам для того, чтобы наказать этих лиц.

Начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о содействии иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.

Имеющаяся в распоряжении СГБ информация свидетельствует о том, что к антигосударственной деятельности причастны латвийцы, проживающие в настоящее время в России.

По данным СГБ, Россия использует этих лиц для пропаганды и воздействия на Латвию. Основной целью этой деятельности является влияние на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии, оказание психологического давления на латвийских официальных лиц, а также других известных лиц, которые в своей политической и общественной деятельности активно выступают против войны России на Украине.

СГБ установил личности причастных к антигосударственной деятельности. Когда они прибудут в Латвию, в отношении них будут предприняты процессуальные действия