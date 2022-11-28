Глава МИД Латвии встретился с Зеленским

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28 ноября 2022, 23:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич улетел в Киев, где был принят президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме Ринкевича в Киев прибыли министры иностранных дел Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии. Всего семь министров.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, находимся сегодня в Киеве, чтобы засвидетельствовать полную солидарность с Украиной. Несмотря на "дожди" из российских ракет, Украина победит", - написал глава латвийского МИДа.

После встречи с президентом Украины Эдгар Ринкевич рассказал, о чем шла речь во время переговоров.

«Как всегда очень откровенный обмен мнениями с президентом Украины Зеленским. Посыл очень прост: Украина должна победить, мир должен помочь Украине победить», – написал Эдгар Ринкевич после встречи украинским президентом.