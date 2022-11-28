Позднее материнство становится нормой и в России

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28 ноября 2022, 19:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: МК

Фото: Unsplash.com

В Москве проанализировали ситуацию с материнством, и пришли к мнению, что женщины стали рожать намного позднее, чем ранее. В столице подсчитали, что средний возраст «первых мам», в этом году составил 27 лет. В прошлом году показатель достигал отметки в 29 лет. Основное число первородящих составляли дамы «за 30». В 2022 году самый популярный возраст для рождения первенца составлял 32 года, а в 2021 - 31. Позднее материнство потихоньку превращается в норму для всех женщин, проживающих в столице.

Эксперты говорят по этому поводу совершенно разные вещи. Консерваторы явно недовольны обстановкой, другие же люди, напротив, считают позднее материнство вполне нормальным явлением. «С точки зрения физиологии, оптимальный возраст для рождения ребёнка 25-27 лет, - заявляет на эту тему московский акушер Галина Андрющенко, - дело не только в изменившемся качестве жизни, но ещё и в таком процессе, как подготовка к родам будущей мамы, родовспоможении и послеродовом периоде. Важна не только физика, но и психология».

Как отмечает эксперт, осознание, ответственность и желание посвятить себя ребёнку и семье приходит только к 30 годам, а то и позднее. Некоторые сейчас и в свои 30 ведут себя крайне инфантильно, и ещё «совсем дети». Также у мам в «бальзаковском возрасте» меньше послеродовых депрессий. Они куда более хорошо подготовлены к семейной жизни, у них куда больше терпения, чем у совсем молодых личностей. Поэтому искусственно омолаживать возраст первых родов просто-напросто бесполезно.