Обозреватель Хегманн: НАТО должно увеличить количество боеприпасов, иначе «в случае войны их хватит на несколько часов»

Количество боеприпасов в Германии стремительно сокращается из-за отправок военных пакетов помощи на Украину. Об этом заявил обозреватель издания Die Welt Герхард Хегманн.
В материале отмечается, что для НАТО должно стать «звоночком» сокращение боеприпасов — по мнению обозревателя, запасы необходимо пополнить.
В свою очередь, оперативное пополнение запасов затруднено, так как порох для боеприпасов экспортируется из КНР. На данный момент доставка занимает больше полугода.
«По имеющимся подсчетам, в случае войны запасов хватит всего на несколько часов или в лучшем случае — пару дней», — резюмирует обозреватель.