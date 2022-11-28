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Обозреватель Хегманн: НАТО должно увеличить количество боеприпасов, иначе «в случае войны их хватит на несколько часов»

, 19:57 Источник: РИА Новости

Обозреватель Хегманн: НАТО должно увеличить количество боеприпасов, иначе «в случае войны их хватит на несколько часов»
Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

Количество боеприпасов в Германии стремительно сокращается из-за отправок военных пакетов помощи на Украину. Об этом заявил обозреватель издания Die Welt Герхард Хегманн. 

В материале отмечается, что для НАТО должно стать «звоночком» сокращение боеприпасов — по мнению обозревателя, запасы необходимо пополнить.  

В свою очередь, оперативное пополнение запасов затруднено, так как порох для боеприпасов экспортируется из КНР. На данный момент доставка занимает больше полугода.  

«По имеющимся подсчетам, в случае войны запасов хватит всего на несколько часов или в лучшем случае — пару дней», — резюмирует обозреватель.

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