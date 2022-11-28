Основатель бригады «Восток» Ходаковский: «Взять Крым украинцам - не по зубам»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 ноября 2022, 18:39 Антон Николаев,

Фото: wikipedia.org

Александр Ходаковский считает, что Украине не удастся вернуть Крым ни при каких условиях. Между тем, комбат полагает, что на мелитопольском направлении противник, как ожидают военные, будет концентрировать свои силы. Об этом Ходаковский сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».



«Я не склонен относится серьезно к такого рода угрозам, что Украина вернет Крым. Пусть они сколько угодно демонстрируют показную браваду - думаю, что она нужна для поддержки высокого и морального духа, - но мы прекрасно понимаем, что есть пределы их возможностей. Эти высказывания недальновидны, а человек, который их делает, не очень дружит с реальностью. Украинским военным даже при помощи Запада взять Крым - не по зубам. Серьезно на это реагировать нет смысла».

Александр Ходаковский также отметил, что сейчас армия РФ делает все возможное, чтобы на мелитопольском направлении действия ВСУ оказались малоэффективными:

«Никаких особых условий в Мелитополе нет. Это обычные условия, в которых находится вся линия боевого соприкосновения. Высвобожденный украинский ресурс концентрируется на этом направлении, и привидение его в действие может создать сложную обстановку. На мелитопольском направлении мы ожидаем концентрацию противника. Конечно, противник имеет такие планы и ресурс, чтобы начать продвижение, но мы предпринимаем со своей стороны шаги и меры, чтобы попытки противника оказались неэффективными.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.