Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Ульяновский водитель проведёт в колонии 9 лет за смерть двух детей в ДТП

, 18:03

Ульяновский водитель проведёт в колонии 9 лет за смерть двух детей в ДТП

Следствие сообщило, что вынесен приговор 63-летнему жителю Ульяновской области. Его признали виновным в смерти двух детей в ДТП.

Трагедия произошла 29 июля 2022 года на трассе М-5 «Урал» «Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск». Водитель в нетрезвом виде сел за руль Renault Kaptur и при повороте на «встречке» столкнулся с машиной ВАЗ-21 213. В результате женщина-пассажир получила травму. Двое младенцев скончались, сообщает официальный сайт СК РФ.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Происшествия

Общество

Политика