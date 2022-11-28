Ульяновский водитель проведёт в колонии 9 лет за смерть двух детей в ДТП

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28 ноября 2022, 18:03

Следствие сообщило, что вынесен приговор 63-летнему жителю Ульяновской области. Его признали виновным в смерти двух детей в ДТП.

Трагедия произошла 29 июля 2022 года на трассе М-5 «Урал» «Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск». Водитель в нетрезвом виде сел за руль Renault Kaptur и при повороте на «встречке» столкнулся с машиной ВАЗ-21 213. В результате женщина-пассажир получила травму. Двое младенцев скончались, сообщает официальный сайт СК РФ.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.