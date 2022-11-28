RT: В Госдуме прокомментировали предложение открытия в медучреждениях магазинов с товарами первой необходимости

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28 ноября 2022, 17:48 Источник: RT

В беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение создания в медицинских учреждениях магазинов товаров первой необходимости.



По мнению депутата, выдвигать данное предложение на законодательный уровень не стоит.

«Потому что сегодня всё регулирует рынок. Мы часто сейчас посещаем госпитали и другие медицинские учреждения, и в холлах стационарных и полустационарных организаций, как правило, размещены торговые точки, где как раз продают товары первой необходимости», — считает Светлана Бессараб.

По предложению освобождения товаров от НДС, она отметила, что если «такие снижения будут в торговых точках при медицинских организациях, то это будет нарушением торговой конкуренции» и это «может привести к мошенническим действиям».

Парламентарий отметила, что в России есть благотворительные и волонтёрские организации, которые могут помогать тем гражданам, у которых нет возможностью приобрести товары первой необходимости, было бы правильным, «если бы административный персонал больниц смог бы сообщать в благотворительную организацию, что есть люди, которым требуется помощь».







