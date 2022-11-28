Частоты для мобильных сетей на присоединенных территориях распределят в декабре

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28 ноября 2022, 16:13 Источник: Известия

Фото: unsplash.com

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях обещают обеспечить сотовую связь. Это должно произойти уже в декабре. Региональным операторам присвоят диапазоны для сетей второго, третьего и четвертого поколения. Популярные в России операторы так называемой большой четверки, по мнению экспертов, туда заходить не станут из-за усиления западных санкций, которое может последовать.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) обсудила данный вопрос на заседании. В новых регионах могут быть выделены частоты, необходимые для работы сетей 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE). Возможно, на работу связистов распространят те же правила, что и определены для остальных регионов России.

Обсуждается вопрос о развитии вещания российских теле- и радиоканалов. Идут переговоры, касаемо улучшения качества связи и её доступности. Мероприятия по радиоконтролю уже проведены в крупных населенных пунктах на новых территориях.

Каким операторам могут быть выданы частоты? Это ГУП ДНР «Республиканский оператор связи» («Феникс»), ООО «МирТелеком», работающий в Крыму оператор «К-Телеком», а также ООО «Мобильные коммуникационные системы», оказывающее услуги в ЛНР. «Феникс» и «Мобильные коммуникационные системы» (МКС) предоставляют абонентам услуги сотовой связи 2G, 3G и LTE. Представители крупных российских сотовых операторов не стали комментировать вероятность получения частот на новых территориях. Во-первых, скорее всего, боятся санкций по аналогии с ситуацией с Крымом, во-вторых - выстраивать инфраструктуру во время спецоперации крайне сложно.