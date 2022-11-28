Звонок от Путина и виртуальная реальность в России: резонансные новости недели

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28 ноября 2022, 11:32 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Владимир Путин выяснил, что мобилизованные россияне воюют с хорошим настроем.



С момента завершения частичной мобилизации в России прошёл уже месяц. Владимир Путин, как и полагается Верховному главнокомандующему, глубоко погружен в детали специальной военной операции, проводимой российскими войсками. Оказалось, что он лично звонил по телефону некоторым мобилизованным гражданам, находящимся на линии соприкосновения с украинской армией, и был удивлён их настроением и «отношением к делу».



«Они не ожидали звонков от меня», — уточнил президент России.



Эти интересные подробности Владимир Путин сообщил в ходе встречи с матерями участников СВО. Он подчеркнул, что с мест военных действий важно получать исключительно достоверную информацию, поскольку в интернете «вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи». Известно, что часть встречи Путина с женщинами прошла в закрытом формате.



Тем временем согласно данным опроса социологической компании Russian Field, необходимость проведения частичной мобилизации в России признали 54% респондентов. При этом 52% опрошенных россиян уточнили, что испытают негативные эмоции, если будет объявлена вторая волна мобилизации.





МВД России собирается навести порядок в метавселенных с помощью кибердружин.



Системы виртуальной реальности создают «повышенный риск деструктивного информационно-психологического воздействия». Об этом заявил представитель Всероссийского научно-исследовательского института МВД РФ Александр Смирнов.



По его мнению, для наведения порядка в виртуальной сфере необходимо принять закон, который позволит создать из числа добровольцев специальные кибердружины, наделённые юридическим статусом. Они, в свою очередь, смогут выявлять деструктивный контент в интернете.



Предложение представителя МВД о создании кибердружин стало поводом для шуток в Сети.



«Добрыня, Алёша, по коням! Там в заморской метавселенной женщин лапают!», — прокомментировал инициативу один из пользователей интернета.



«Купил VR-шлем? Вставай на учет», — написал ещё один комментатор.



Тем временем глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия достигла «цифрового суверенитета». По его словам, практически все иностранные IT-компании покинули российский рынок. Похоже, что развитию отечественной IT-отрасли теперь ничто не помешает.



Максут Шадаев признал, что лишь 20% категорий софта, который используется в экономике, на промышленных предприятиях, имеют «адекватные зрелые российские аналоги». Напомним также, что только в марте этого года СМИ сообщали об отъезде порядка 70 тысяч айтишников из России.





Какой МРОТ нужен россиянам.



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл очередное исследование. Социологи решили выяснить, в каких компаниях хотели бы работать россияне.



Оказалось, что 40% опрошенных соотечественников согласились бы трудиться в компании «Газпром». На втором месте — «РЖД», устроиться туда хотели бы 16% респондентов. В тройку лидеров вошла «Роснефть», работать там желают 15% опрошенных россиян.



Исследовательский центр портала Superjob провёл опрос с целью выяснить у россиян, какой, по их мнению, должна быть минимальная зарплата в городе, где они проживают. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у жителей Москвы. Они считают, что МРОТ в столице должен составлять 43 500 руб. Жители Владивостока хотели бы зарабатывать минимум 40 900 руб. В тройке лидеров оказался Хабаровск — там этот показатель составляет 40 800 руб.



Напомним, что с 1 июня 2022 федеральный МРОТ в России равен 15 279 руб.



