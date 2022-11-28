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Основатель компании Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако

, 10:33 Источник: РБК

Основатель компании Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако
Вячеслав Таран, кадр видео

Президент инвестиционной компании Libertex Group, основатель компании Forex Club Вячеслав Таран погиб 25 ноября при крушении вертолета в Монако. Разбился вертолет местной компании Monacairс с пассажиром на борту, возвращавшимся из Швейцарии в Монако,  написали после авиакатастрофы местные СМИ.

Теперь издание Monaco Daily News со ссылкой на свой «надежный официальный источник» объявило, что пассажиром вертолета был соучредитель и председатель совета директоров инвестиционной компании Libertex Group Вячеслав Таран.

Finance Magnates указывает, что в компании подтвердили гибель своего руководителя Вячеслава Тарана в результате авиакатастрофы. Отмечается, что за штурвалом вертолета был «очень опытный пилот». Он тоже погиб.

Вячеслав Таран последние 10 лет жил с семьей в Монако и возвращался домой из Лозанны (Швейцария). У предпринимателя остались жена и трое детей.

Бизнесмен основал Forex Club в 1997 году. В настоящее время компания - онлайн-платформа для сделок в сфере кибервалют и инвестиций - работает под брендом Libertex Group.

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