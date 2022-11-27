27 ноября - День морской пехоты России

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27 ноября 2022, 09:38 Татьяна САВКИНА

Этот праздник был утвержден главнокомандующим ВМФ России в 1995 году, в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 27 ноября 1705 года.

Морская пехота считается одной из лучших боевых единиц в российской армии. Профессиональное торжество у морпехов появилось не так давно, но славная история у этого рода войск долгая, существуют они уже несколько веков.

По утверждению историков, к первым формированиям относятся корабельные команды стрельцов, созданные при царе Алексее Михайловиче для обеспечения безопасности гребных судов, совершавших плавание по Волге до Казани и Астрахани. В его правление был выпущен служебный документ с требованием к командирам кораблей об организации команды по действиям при абордаже и десантированию на сушу. Первый документально зафиксированный случай высадки десанта на берег был в 1698 году, это были моряки экипажа корабля «Орел».

Боевое крещение новый для России род войск получил в Гангутском сражении и Северной войне, где активно привлекался в морских боях и десантах.

В Указе Петра I 1705 года перечислены задачи «морских солдат» - для несения службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях флота российского. Так же во времена Петра I была создана система русского рукопашного боя, которую пехотинцы эффективно применяли в боях.

На разных исторических этапах этот род войск имел различные названия: солдатские команды, морские батальоны, морские полки.

Отряды пехотинцев участвовали в Русско-турецкой войне, во время войны с Францией воевали в составе эскадры адмирала Ушакова, активно участвовали в Отечественной войне 1812 года. Во всех боях они проявляли мужество и стойкость.

Как особый род сил Военно-морского флота СССР морская пехота сформировалась в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы, которых фашисты называли «чёрной смертью», участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Заполярья, Сталинграда, в войне с Японией. За проявленный героизм десятки соединений морской пехоты были удостоены гвардейских званий и почетных наименований. Десятки тысяч морских пехотинцев были награждены орденами и медалями, более 150 — удостоены звания Героя Советского Союза.

Современная морская пехота - род сил ВМФ, специально подготовленный для ведения боевых действий в составе морских десантов, для обороны важных участков побережья, военно-морских баз. Девиз морских пехотинцев «Там, где мы - там победа!».