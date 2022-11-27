Рамзан Кадыров: Грозный признан лучшим городом для предпринимательства и одним из лучших городов России по качеству жизни

Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2022, 09:49 Источник: «Грозный-информ», Информационное агентство Чеченской Республики

Город Грозный признан лучшим городом для предпринимательства и одним из лучших городов России по итогам оценки качества жизни населения. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



Рамзан Кадыров отметил, что Грозный стал единственным городом России, который отличился сразу в двух номинациях и стал победителем в номинации «Лучший город для предпринимательства».



По итогам исследования качества жизни в российских городах в рамках 7-Международного форума Финансового университета «Экономические бои без правил: рецепт победы» город Грозный вошел в тройку лучших городов России.



Лидером по качеству жизни населения стала Москва, на втором месте – Сочи, на третьем – Грозный.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что «Грозный - это город, который буквально восстал из пепла» и он очень горд такими значимыми наградами для столицы Чечни.



Он заявил, что сейчас Грозный «по праву носит звание одного из самых красивых, комфортных и современных городов России», воплощая в себе все самое лучшее, отличается красотой и гостеприимством.



Критерием определения качества жизни населения стал проведенный соцопрос, оценивались уровень социального благополучия и уровень зарплат, доступность и качество медицинских услуг, доступность недвижимости, экология города, качество работы городских учреждений и другое.



