Депутаты Госдумы призвали Минздрав отнестись с уважением к медикам

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26 ноября 2022, 18:39 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Госдума РФ рекомендовала Минздраву исключить из закона «Об основах охраны здоровья граждан» понятие «услуга». Сторонники инициативы считают, что это один из шагов, чтобы сделать профессию врача уважаемой.



Рекомендации Госдумы, обращённые к Минздраву, были рассмотрены депутатами еще в июне 2022 года, но опубликовали их только сейчас. С предложением исключить из закона понятие «услуга» выступил ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов Петр Глыбочко. По его мнению, медики «оказывают медицинскую помощь», а не «услугу». Инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что «это самое малое, что мы можем сделать для медицины».



По мнению депутата Дмитрия Хубезова, поправка в законодательстве поможет оградить врачей от применения к ним ст. 238 УК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Минздрав при этом с инициативой не согласился, отметив, что термин «медицинская услуга» обозначает единицу тарификации медицинской помощи и в целом используется для финансово-экономических расчетов.



По утверждению адвоката юридической группы «Яковлев и партнеры», преподавателя Самарского государственного медицинского университета Евгении Рыжковой, медицинская услуга — это медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию, и имеющих самостоятельное законченное значение. Таким образом, любое физическое лицо, которое обратилось за оказанием медпомощи, является потребителем. В таких случаях применяется закон о защите прав потребителей.



По словам сопредседателя профсоюза «Действие» Андрея Коновала, в использовании термина «услуга» некоторые медики видят «принижение профессии врача» и полагают, что у пациента из-за таких формулировок формируется мнение, что «клиент всегда прав». Адвокат Евгения Рыжкова отмечает, что при отказе от термина «услуга», уголовных преследований врачей меньше не станет. Помимо ст. 238 УК им могут вменить в вину еще целый ряд статей, среди которых, например, «причинение смерти по неосторожности» и «неоказание помощи больному в случае бездействия, которое привело к негативным последствиям». Эксперты утверждают, что исключение понятия «медицинская услуга» потребует внесения изменений в несколько тысяч нормативных актов различных уровней.



