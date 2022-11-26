Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Представитель МО РФ Конашенков: российская артиллерия сорвала атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

, 14:33

Представитель МО РФ Конашенков: российская артиллерия сорвала атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Игорь Конашенков, MOD Russia/ globallookpress.com

Огонь российской артиллерии остановил атаку Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По данным ведомства, украинская сторона пыталась пойти в наступление на населенные пункты Коломыйчиха и Площанка Луганской Народной Республики. Конашенков подчеркнул, что попытки противника оказались «безуспешными» благодаря действиям российской армии. Так, ВСУ вернулись на исходные позиции.

Согласно информации, потери соперника составили не менее 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по храму в Горловке.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей