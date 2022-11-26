Представитель МО РФ Конашенков: российская артиллерия сорвала атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Аргументы Недели → Общество 13+

26 ноября 2022, 14:33

Игорь Конашенков, MOD Russia/ globallookpress.com

Огонь российской артиллерии остановил атаку Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.



По данным ведомства, украинская сторона пыталась пойти в наступление на населенные пункты Коломыйчиха и Площанка Луганской Народной Республики. Конашенков подчеркнул, что попытки противника оказались «безуспешными» благодаря действиям российской армии. Так, ВСУ вернулись на исходные позиции.



Согласно информации, потери соперника составили не менее 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.



Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по храму в Горловке.