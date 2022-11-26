Для руководителей молодежных центров Подмосковья прошел образовательный интенсив

Аргументы Недели → Общество 13+

26 ноября 2022, 12:14

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье для руководителей молодежных центров проведён образовательный интенсив. Он был организован в Реутове на базе Центра опережающей профессиональной подготовки в колледже «Энергия». Мероприятие организовано министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области. На семинар-совещание были приглашены руководители учреждений по работе с молодежью в регионе.



«В Подмосковье - 74 молодежных центра. Работа с молодежью – очень важное направление. Необходимо быть с ней на одной волне, говорить на одном языке, отвечать на запросы, - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. – Мы ценим людей, которые работают с молодежью и хотим, чтобы они совершенствовали свои навыки, развивались, подпитывались идеями, получали новые знания. Именно поэтому организовали такое обучение. А в следующем году - обязательно продолжим».



Для участников интенсива был организован тренинг, направленный на повышение стрессоустойчивости, а также проведены лекции, посвящённые эффективной работе сообществ колледжей и сетевому взаимодействию.



«Наш центр - единое окно между работодателями, колледжами и теми, кто хочет обучаться и повышать свою квалификацию. Мы всегда открыты для людей, которые хотели бы работать с молодежью, заниматься их образованием, участвовать в их жизни. Мы открыты не только для того, чтобы предоставить свою площадку, но и рады поделиться своими программами, которые есть как в центре опережающей профессиональной подготовки, так и во всех колледжах Подмосковья», - сказал директор Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области Владимир Ведута.



Участники семинара отметили важность проведения таких мероприятий, где можно не только научиться чему-то новому, но и «сверить часы», обсудить предложения, поговорить о совместных планах.



«Важно, когда молодежь подключается ко всем процессам в обществе. Это наглядно показала пандемия, мы видели, что разворачивались штабы, участвовали представители различных молодежных организаций - «Молодая гвардия», «Волонтеры Победы», «Волонтеры Подмосковья». Сейчас еще один вызов – ребята собирают гуманитарный груз, участвуют в работе по оказанию помощи семьям мобилизованных, поэтому их нужно объединять, направлять в верное русло, - сказала директор молодежного центра «Космос» в Королеве Мария Масик. - Наш центр расположен в Центральном городском парке, у нас появился интерактивный павильон, новое мультформатное пространство, которое позволяет проводить различные мероприятия. К нам приходят студенты, школьники, которые интересуются жизнью города и хотят участвовать в мероприятиях для молодежи».



