Вокруг Киева начали возводить мощные оборонные сооружения

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25 ноября 2022, 23:47 Источник: РИА Новости

Мощные фортификационные укрепления возводятся вокруг украинской столицы. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Киевская городская военная администрация.

Как утверждают авторы сообщения, после того как работы будут окончены, захватить Киев не удастся. Речь идет о возведении бетонных долговременных огневых точек. Обустраиваются также места укрытия и проживания для личного состава украинской армии. В работах задействованы как силы обороны, так и гражданские инженеры и строители.

Ранее губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе начата установка бетонных оборонительных сооружений.