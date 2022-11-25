Молодость и профессионализм

Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2022, 12:25 Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина, Владимира Бажанова

Два первых, четыре вторых и три третьих места завоевали работники АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» на XX юбилейном городском конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки».



Мероприятие состоялось 19 ноября. Соревнования прошли среди рабочих в возрасте до 35 лет по шести специальностям. АПЗ на конкурсе представлял 21 молодой рабочий. А всего в этом году соревновались 46 представителей семи предприятий Арзамаса, а также студенты приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина.



Сбор, регистрация и награждение конкурсантов проходили в городском Доме культуры. Участников и членов жюри приветствовал замглавы администрации Арзамаса по социальным вопросам Роман Шершаков:



– Любой конкурс – это не только проверка знаний, но и собранности, способности сконцентрироваться. Где нет производства, там нет перспектив. Хорошо, что в Арзамасе есть крупнейшие и сильнейшие в отечественной промышленности предприятия. И сегодня их представители участвуют в этом конкурсе. Пусть победит сильнейший!





Теоретическая часть состояла из 30 вопросов, которые надо было решить за 30 минут. На практику было отведено от 70 минут до 2 часов – в зависимости от профессии. В нескольких случаях скорость выполнения практического задания и стала решающим фактором в определении победителей.



Итоги были подведены в этот же день. Работники АО «АПЗ» взяли призы в пяти номинациях:



Профессия «Слесарь-инструментальщик»:



1 место – Денис Бутусов, цех №65.



Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:



1 место – Андрей Сиротин, ОГЭ,



2 место – Сергей Баранов, ОГЭ,



3 место – Сергей Дунаев, ОГМ.



Профессия «Токарь-универсал»:



2 место – Иван Семёнов, цех №65.



Профессия «Фрезеровщик»:



2 место – Сергей Кузнецов, цех №65,



3 место – Евгений Гладышев, УТО ОГК.



Профессия «Наладчик станков с ЧПУ (токарная группа)»:



2 место – Дмитрий Кукушкин, цех №56,



3 место – Роман Микунов, цех №53



Призеры получили подарки и денежные вознаграждения.





Слово участникам и членам жюри.



Денис Бутусов, слесарь-инструментальщик цеха №65, победитель:



– Теория показалась мне сложной, а с практикой справился хорошо. Перед нами стояла задача выпилить деталь из листового железа, закатать радиусы, вырезать паз. Это сильно отличается от того, что я ежедневно делаю на заводе, но моего рабочего опыта хватило.



Ирина Лебедева, председатель жюри по профессии фрезеровщик:



– Теоретические задания интересные, подготовлены на основе проводимых ранее областных конкурсов. Ребята тщательно готовились, брали книги, изучали теорию. А практическое задание было с «хитрым» элементом, который можно из-за невнимательности просмотреть.