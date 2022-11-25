Депутаты разрешат отстреливать бездомных животных

Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2022, 10:33

Депутаты российского парламента рассмотрят законопроект, обязывающий граждан стерилизовать и чипировать домашних животных. Ответственность за бездомных животных будет возложена на муниципалитеты. Закон позволит приравнивать их к диким, что даст право профильным организациям проводить отстрел.



Сейчас животных убивать нельзя. После отлова они стерилизуются и отправляются обратно на улицу, а в лучшем случае новым владельцам. Зоозащитники уже забили тревогу - принятие закона вызовет в обществе негативную реакцию. Хотя ветеринары считают чипирование удобным вариантом отслеживания животного. Вшитый чип позволит определить среду обитания, а также состояние популяции. Маркированные животные будут возвращаться владельцам.



Авторы законопроекта оправдываются, что бездомные собаки, проживающие вне населённых пунктов, мешают птицам размножаться. Они уничтожают кладки яиц и съедают птенцов. Кроме того, дворняги нападают на домашний скот в посёлках.

Собаки зачастую сбиваются в стаи и в буквальном смысле слова терроризируют людей. Чипирование же домашних животных позволит отслеживать выполнение гражданами обязанностей по их содержанию. При принятии закона будет введена ответственность за нарушение требований. Сейчас у владельцев кошек и собак, которые свободно гуляют по улицам, есть время, чтобы подумать над их правильным содержанием.