День российского военного миротворца

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25 ноября 2022, 09:18 Татьяна САВКИНА

25 ноября отмечают свой профессиональный праздник военнослужащие миротворческих сил Российской Федерации. День российских «голубых касок» был установлен указом Президента РФ в 2016 году.

Миротворческие силы ООН, частью которых являются миротворцы России, представляют собой вооруженные контингенты отдельных членов ООН, которые направляются в установленные регионы для ликвидации конфликтных ситуаций. «Голубые каски» выполняют поручения различного характера - от наблюдения и патрулирования до блокады территории и оперативного вмешательства.

Историю российских миротворческих сил принято отсчитывать с 25 ноября 1973 года. В этот день первые советские военные наблюдатели в составе миротворческой миссии ООН прибыли в Египет. Задачей миссии было сохранение режима перемирия в районе Суэцкого канала после уже пятой арабо-израильской войны в затяжном ближневосточном конфликте.

В 1991 году Россия, как государство - правопреемник СССР, и как постоянный член Совбеза ООН, продолжила участие в операциях по поддержанию мира. На тот момент российские военные наблюдатели работали в Египте, Израиле, Ливане, Сирии, Западной Сахаре, Мозамбике, Камбодже, а также на границе Кувейта и Ирака.

С распадом СССР вооруженные конфликты вспыхнули в нескольких бывших союзных республиках. Российский воинский контингент проводил миротворческую деятельность в Приднестровье, в районе грузино-южноосетинского и грузино-абхазского конфликтов, в Таджикистане, а так же активно участвовал во многих операциях ООН в ходе югославского кризиса. Миротворцы МС РФ присутствуют в миссиях ООН в многочисленных "горячих точках" в Африке.

В ноябре 2020 года миротворческая бригада, на трехсторонней основе, приступила к разделению конфликтующих сторон на территории Нагорного Карабаха.

Характер проводимых миротворцами ООН операций изменялся и усложнялся с течением времени - от контроля за линией разграничения противоборствующих сторон до обеспечения правопорядка на взятых под контроль территориях и предотвращения гуманитарных катастроф. Это потребовало ввести в состав контингента «голубых касок» кроме военных ещё и представителей полиции и гражданских специалистов.

Как показывает практика, характер конфликтных столкновений приобретает все большой масштаб и остроту, потому действия миротворцев неоценимо важны.