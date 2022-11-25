Эксперт Валинуров заявил, что в России наблюдается «структурная безработица»

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25 ноября 2022, 00:26 Источник: Вечерняя Москва

Bulkin Sergey / https://www.globallookpress.com

В России наблюдается «структурная безработица» и, как следствие, нехватка в профессиональных сферах специалистов. Об этом во время беседы с «Вечерней Москвой» заявил хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Согласно его словам, на данный момент безработица в России находиться на минимальном уровне и составляет всего «около 4 процентов», что является рекордным показателем за много лет. Но при этом эксперт отметил, что в стране наблюдается «структурная безработица», когда граждане не могут выполнять нужные стране «функции».

По мнению Валинурова, Россия испытывает дефицит кадров в IT-сфере, а также нехватку сотрудников на производства, занимающихся импортозамещением. Он считает, что это связано с нежеланием людей осваивать новые профессии и порекомендовал не держаться за старые специальности, а обратить внимание на новые и обучаться им.