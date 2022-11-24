Глава МИД Белоруссии Кубраков: МВД установило личности 160 граждан, отправившихся воевать за Киев

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2022, 23:52 Источник: ОНТ

Украинские военные, Ashley Chan/Keystone Press Agency

МВД Белоруссии установило личности 160 граждан страны, отправившихся воевать на стороне Украины. Об этом заявил глава белорусского МИД Иван Кубраков.

«Это 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замешаны в боевых действиях на территории Украины», - сообщил министр телеканалу ОНТ.

Кубраков также рассказал, что ведомство находит людей, которые пытаются через интернет уточнить, как стать участником боевых действий на стороне ВСУ. «Мы этих людей … привлекаем к ответственности, а где-то просто проводим профилактическую беседу», - говорит министр.

Ранее в Минобороны Белоруссии назвали дезинформацией слухи о «скрытой» мобилизации в стране.