Националисты Латвии бьют тревогу: в стране появился «фашистский список»

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24 ноября 2022, 23:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава Нацблока Латвии Райвис Дзинтарс

Лед тронулся, г-да из Нацблока Латвии - в стране появился "фашистский список". Что это значит?

"Список фашистов" - имена, фамилии, звания, регалии латвийских националистов, которые "исповедуют" политику Адольфа Гитлера - "русские пошли вон", "те, кто воевал на стороне Красной Армии в ВОВ - "враги", "сносить на бис еще раз памятнику "оккупантов", "Латвия только для латышей". И этот список появился из различных социальных сетей, не только латвийских, но и российских, из международных СМИ, где люди доброй воли говорили правду о том, что творят националисты Латвии. Конечно, речь идет не о простых людях, а о "высшем составе латвийского Рейха" - о тех чиновниках, политиках, депутатах, которые инициировали вражду между русскими и латышами, которые науськивали на самосуд над русскоязычными, принимали законы и отдавали варварские приказы сносить, демонтировать, сравнять с землей! Речь идет о тех, кто преступников - латышских легионеров СС возвел в ранг "героев". Речь идет о тех, кто поднимает руку - "Хайль" и ждет "возрождения" Третьего Рейха.

Видимо, латышские националисты решили, что для них этот "шабаш" пройдет безнаказанно - не получилось! Вся информация об их "делах" появилась в СМИ, социальных сетях, ТВ, особенно, в России. И, слава Богу, Россия отреагировала - СК РФ стал возбуждать дела о вандализме в отношении памятников в Латвии, о героизации нацизма...

Вот тут и страх обуял националистов Латвии! Первым тревогу забил главный националист, партия Нацблок, Янис Иецалниекс, который заявил, что "при спецоперации России могут убить не только его, но и его семью". Напомню, что правящая коалиция при старом Сейме Латвии была Нацблок! Это они руководили сносом памятников, показывали их "казнь" по ТВ, называли русских - "вшами, орками, ублюдками". Это они предложили устроить русским в Латвии "площадь, которая отгорожена железной проволокой и там стоит вышка с автоматчиком". Это они требовали публично говорить тихо на русском, чтобы не ранить свою психику "языком орков".

Понятно, что это не могло пройти просто так! Не могло!

Страх есть! В дело вступила государственная служба безопасности страны - решили устроить проверки, "облавы", если, видимо, стражам правопорядка что-то не понравится...

Но людей просто так не испугать - перестали бояться! Да и сами простые латыши не хотят конфликтов... Есть очень большая разница - простой латвиец и "высший Рейх Латвии", прошу не путать.