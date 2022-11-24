Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь

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24 ноября 2022, 20:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Срок действия статуса временной защиты, который Эстония предоставила покинувшим Украину в начале российской спецоперации беженцам, истекает, для его продления необходимо выполнить ряд условий, сообщила вице-канцлер по культурному многообразию Министерства культуры Эда Силберг.

"У ходатайствующего о продлении статуса временной защиты обязательно должно быть зарегистрировано место жительства. Совершеннолетние беженцы должны быть активными на рынке труда – либо работать, либо быть зарегистрированными в Кассе по безработице", - заявила вице-канцлер.

Она также добавила, что каждый беженец должен будет пройти программу адаптации, в которую входят обучение о жизни в Эстонии и изучение эстонского языка длительностью 100 академических часов.

Издание сообщило, что статус временной защиты будет продлен на один год только при условии выполнения всех требований.

По данным МВД, с 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них 58 721 намеревались остаться в Эстонии. Из прибывших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, на рассмотрении находятся заявления еще 2 623 человек. Эстонские пограничники за это время запретили въезд в страну в страну 1199 гражданам Украины.