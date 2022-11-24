Светлана Лобода оказалась в черном списке Литвы

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24 ноября 2022, 20:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Светлана Лобода, globallookpress.ru

Украинская певица Светлана Лобода, которая проживает в Латвии (Юрмала) вдруг оказалась в черном списке Литвы. Чем же певица, которая отстаивает интересы Украины не угодила литовцам?

Как оказалось, все дело в "украинских партнерах" с которыми посоветовался МИД Литвы...

"После консультаций с украинскими партнерами мы внесли певицу в список нежелательных лиц Литвы", - заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицките.

Удивительно, но певица проживает в Латвии, выступает с концертами в защиту Украины, но соседнее прибалтийское государство - Литва, увы, не очень рады видеть Светлану у себя и более того, ходить на ее концерты...

Как утверждает пресс-служба МИД Литвы, "певица после присоединения Крыма к России, активно выступала на концертах, посвященных 9 мая - победе СССР во Второй мировой войне".

Немного отвлекусь - по мнению МИД Литвы, победа СССР в ВОВ - "горе"... Я так понимаю, что Адольфа Гитлера ждала Прибалтика.

Вернемся к Лободе. Причина ясна - пела не в "бункере Адольфа", а в Крыму - не пускать! Есть и еще причина - как сообщает министр культуры Литвы Симонас Кайрис, "если иметь в виду роль Литвы в данной военной ситуации и понимать украинское общество, то такие мероприятия не могут проходить тихо"...

Кстати, в Латвии такие мероприятия с участием Лободы проходили и ее МИД Латвии не вносил в список нежелательных лиц.

Впрочем, министр культуры Литвы поясняет, что концерты певицы в стране отменили сами организаторы - не были уверены в том, как Лобода относится к действиям России...

Я думаю, что тут вопрос "шкурный" - певица с одной стороны выступает с "целью помочь украинцам", как сама утверждает, а с другой - зарабатывает и на покупку дома, и на отдых в Европе, и на безбедную жизнь... Но! Если концерт благотворительный, то налоги с него, по латвийским законам, например, платить не надо, а если..., то такие налоги "отстегнешь", что всплакнешь! Кстати, в Латвии концерт Светланы Лободы тоже отменен!