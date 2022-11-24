«Херманис хочет на ней жениться?»: латвийцы не понимают, за что премию дали именно Хаматовой

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24 ноября 2022, 18:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь Латвия взволнована. На этот раз причиной волнений стала "экс"-российская актриса Чулпан Хаматова!

В Латвии состоялась церемония вручения премии "Ночь лицедеев" (Spelmanu nakts), которая проходит в день рождения известного латышского актера и режиссера Эдуарда Смильгиса, и является главным событием театральной жизни страны.

Лучшей актрисой года в Латвии стала "экс"-российская актриса Чулпан Хаматова, за роль в спектакле Алвиса Херманиса "Post Scriptum". Надо отметить, что г-жа Хаматова стала штатной актрисой Нового Рижского театра, которым руководит вышеупомянутый латышский режиссер.

Никто, конечно, не сомневается, что Чулпан Хаматова прекрасная актриса, но... Это событие, повторяю, является главным театральным событием для Латвии, и за титул - "лучшая актриса года" боролись известные и талантливые латвийские актрисы, которые своим трудом доказали, что достойны премии - великолепная Лаура Силиня из Латвийского национального театра, чудесные актрисы Дана Бйорк из Рижского русского театра им. М. Чехова, Элина Ване из Валмиерского драматического театра... Но главная премия досталась Чулпан Хаматовой...

Понятно, что многие латвийцы высказали свое недовольство публично в местных социальных сетях:

"Я не являюсь театральным экспертом, но почему этой сущности стелют ковер в нашей стране? Не понимаю! Может, г-н Херманис хочет жениться на ней и подарить латвийское гражданство?" - заявила известный блогер Дайга Рутка.

"Это возможно только в Латвии! Нет бывших "путинистов", как и бывших алкоголиков или наркоманов - статус остается на всю жизнь! И это должны помнить!" - заявил предприниматель Карлис Кантсонс.

Балтийское бюро "АН" обратилось к латвийскому актеру Мартиньшу Вилсонсу за комментариями:

"Я тоже не понимаю... Видимо, это Херманис и... политика... Но жизнь все равно прекрасна!"

Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: "Я, конечно, не оспариваю, что Чулпан замечательная актриса, но номинация года...а она и года не жила в Латвии... Думаю, что стоит честно оценивать труд, талант местных актрис... Политика...Алвис Херманис, видимо, хотел поддержать ее..."

Действительно, латышский режиссер и русофоб Алвис Херманис поддерживает г-жу Хаматову - в марте 2022 года он официально принял ее в свой театр:

"Меня удивляет выжидательная позиция многих русских актеров... Поэтому важно услышать голос русской актрисы Чулпан Хаматовой, которая не испугалась и назвала все своими именами".

Выскажу свое мнение... Я, конечно, понимаю все - политика! Но, объясните мне, пожалуйста, как русская актриса, которая так любит, по ее словам Россию, чтит память тех, кто погиб освобождая мир от фашистов, может взирать спокойно на то, как варвары демонтируют памятники этим же погибшим в ВОВ? Как? Ни одного слова! Ни одного! Ни одной слезинки! На этот вопрос г-жа Хаматова не отвечает - она просто шарахается российских журналистов с криком - "отойдите от меня!"

Я этого не понимаю! Или, выступая на 9 мая с другими артистами, Хаматова просто врала, или же переобулась в полете, но ради чего? На мой взгляд "липовой" премии и отвратного отношения многих латвийцев, которым своей она никогда не станет!