Медики Латвии готовы к протестам

То, что ситуация в сфере латвийского здравоохранения, к сожалению, печальная - факт! Разумеется, речь идет о финансировании - если в период пандемии были выделены средства на борьбу с ковидом, то сегодня создается ощущение, что медицины вообще не существует в Латвии...
Новое правительство Латвии в своих дискуссиях на заседаниях, обошло стороной здравоохранение Латвии - ни одного слова! Как же так?
Глава Ассоциации молодых врачей Латвии Артур Шилов обратился к президенту Латвии Эгилсу Левитсу публично:
"Во время выборов и после них политики даже не упомянули медицину в дискуссиях. Иными словами, мы дошли до такого момента, когда политики даже не пытаются что-то обещать, и говорить о возможных решениях. Словно этой сферы вообще не существует!"
Ситуация, действительно, печальная в сфере здравоохранения - обратимся к цифрам! На сегодняшний день, 47% врачей в Латвии - старше 55 лет, а это значит, что через десять лет страна может остаться без специалистов, потому как молодые врачи, медицинские сестры с удовольствием уезжают за границу - Финляндия, Норвегия, Германия, Великобритания, где находят работу с достойной заработной платой.
"Настрой у латвийских молодых врачей, к сожалению, пессимистичный. Все понимают, что ничего хорошего в Латвии в ближайшие 5-10 лет не будет. В связи с этим, в последнее время стали расти протестные настроения. Определенно могу сказать, что этот вопрос серьезно обсуждался!" - заявил Артур Шилов.
В прошлом году бастовали учителя, а в этом медики... Что происходит в Латвии?