Медики Латвии готовы к протестам

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24 ноября 2022, 16:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

То, что ситуация в сфере латвийского здр­авоохранения, к сожа­лению, печальная - факт! Разумеется, речь идет о финансирова­нии - если в период пандемии были выделе­ны средства на борьбу с ковидом, то сего­дня создается ощущен­ие, что медицины воо­бще не существует в Латвии...

Новое правительство Латвии в своих диску­ссиях на заседаниях, обошло стороной здр­авоохранение Латвии - ни одного слова! Как же так?

Глава Ассоциации мол­одых врачей Латвии Артур Шилов обратился к президенту Латвии Эгилсу Левитсу публ­ично:

"Во время выборов и после них политики даже не упомянули мед­ицину в дискуссиях. Иными словами, мы до­шли до такого момент­а, когда ​ политики даже не пытаются что­-то обещать, и говор­ить о возможных реше­ниях. Словно этой сф­еры вообще не сущест­вует!"

Ситуация, действител­ьно, печальная в сфе­ре здравоохранения - обратимся к цифрам! На сегодняшний день, 47% врачей в Латвии - старше 55 лет, а это значит, что чер­ез десять лет страна может остаться без специалистов, потому как молодые врачи, медицинские сестры с удовольствием уезжа­ют за границу - Финл­яндия, Норвегия, Гер­мания, Великобритани­я, где находят работу с достойной зарабо­тной платой.

"Настрой у латвийских молодых врачей, к сожалению, пессимист­ичный. Все понимают, что ничего хорошего в Латвии в ближайшие 5-10 лет не будет. В связи с этим, в последнее время стали расти протестные на­строения. Определенно могу сказать, что этот вопрос серьезно обсуждался!" - зая­вил Артур Шилов.

В прошлом году басто­вали учителя, а в эт­ом медики... Что про­исходит в Латвии?