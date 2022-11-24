Андрей Воробьёв передал военнослужащим 200 комплектов обмундирования и коптер с тепловизором

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24 ноября 2022, 15:06

Губернатор Московской области Андрей Воробьев привез бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке дополнительную экипировку.

«Приехали к вам — в бригаду легендарную — не с пустыми руками. Привезли вам обмундирование необходимое: и бронежилеты, и каски. Не первая и не последняя партия. Дальше будем все, что командир говорит, доставлять вовремя и в срок. Считаем это своей обязанностью и считаем, что это важно», - сообщил губернатор.

В Московской области перед отправкой в зону СВО подготовка мобилизованных проводится в Серпухове, Твери, Наро-Фоминске, парке «Патриот». Андрей Воробьёв подчеркнул, что бойцам продолжат поставлять все необходимое вовремя и в срок.

«Мы инспектировали и полигон, и соответственно работу техники, прежде чем отправить ребят в зону военных действий. Они учатся и стрелять, и всему, что связано с инженерной безопасностью, оказанием первой медицинской помощи. На фоне всего это мы доукомплектовываем снаряжение: будь то аптечки или сопутствующие вещи», - отметил губернатор Московской области.