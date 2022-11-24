Профессиональным футболисткам неудобно играть в обычных спортивных бюстгальтерах, которые не подходят для чрезмерного движения

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24 ноября 2022, 12:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Женский футбол сильно страдает от недоработок и пробелов в технологиях. Несмотря на то, что прекрасному полу необходима специальная экипировка, они играют в мужской форме и бутсах.

Использование мужского инвентаря приводит к сильному риску травм и резко снижает производительность на поле. Также профессиональные футболистки вынуждены носить фирменные спортивные бра, которые поставляются спонсорами комплектов. Они рассчитаны на то, чтобы поддержать грудь во время ходьбы или бега. Чрезмерное движение груди вызывает боль и дискомфорт. Об этом уже сообщили не менее 40% профессиональных спортсменок. Вся надежда – на переработку спортивных технологий в области женского футбола и создание комфортных условий для игроков.

Между тем, некоторые комментаторы в Сети считают, что такая игра, как футбол – явно не для представительниц прекрасного пола.