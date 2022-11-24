«Женщины – это стиральная машина»: 12-летний сын Водонаевой высказался об отношении к прекрасному полу

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24 ноября 2022, 12:04 Александр Крохмаль, Журналист

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«Для меня женщины на сегодняшний момент – это только сиськи, стиральная машина, швабры и пылесос. Это всё, чем владеет женщина». Чьи это слова? Наверное, какого-нибудь сексиста и женоненавистника, как подумали многие. Однако эту фразу приписывают звёздному 12-летнему наследнику Алёны Водонаевой.

Как оказалось, сын светской львицы, по сути, обозначил роль женского пола в этом мире. И здесь идёт явный намёк на какое-то Средневековье. Женщины, мол, ни на что не способны, окромя уборки и хозяйства.

Сын Водонаевой не причисляет к этому типу абсолютно всех представительниц прекрасного пола. Он не относит туда свою мать, также бывшую канцлера ФРГ Ангелу Меркель и почившую королеву Великобритании Елизавету. «Моя мама – сильная и независимая женщина», - с гордостью отвечает юный мальчик. Правда вот подписчики знаменитостей восприняли эти слова крайне неоднозначно, а некоторые даже вылили бурю ненависти. В интернете убеждены, что если звёздная мама не перевоспитает своего сыночка, то его будущей возлюбленной «очень повезёт».

Сама же Водонаева отпрыском гордится. Всех ненавистников она начала быстренько банить на своих страницах в соцсетях и даже написала резкий пост про волну негатива. Алёна заявила, что гордится собственным сыном и считает его интеллигентным и харизматичным. А ещё она сказала, что его недавние слова – всего лишь особенность переходного возраста. Вопрос здесь только в одном – так ли это на самом деле?