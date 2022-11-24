ТАСС: СКР проверит информацию о зачистках и «казни» мирного населения в Херсоне и Харьковской области

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24 ноября 2022, 11:31 Источник: ТАСС

фото с сайта СКР

Следственный комитет Российской Федерации проверит информацию, появившуюся в соцсетях, о зачистках и "казни" мирных людей в Херсоне и в селе Малая Рогань под Харьковом.

ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства передает, что следователи СК РФ в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении украинскими националистами массовых зачисток с последующей казнью гражданского населения на территориях Херсона и Харьковской области.

В соцсетях опубликована информация о расправах боевиков ВСУ с жителями села Малая Рогань и об убийствах родителей студентов из Херсона, оставшихся в городе, за то, что они перевезли своих детей в Крым.

По данным СКР, в этих регионах украинские силовики людей задерживают за получение гуманитарной помощи из РФ, за работу на предприятиях России, за получение документов российского образца.