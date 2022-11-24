Шеремет назвал очередными бреднями петицию переименовать РФ в Московию, предложил переименовать Украину в колонию США Бандерштат

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2022, 11:00 Источник: РИА Новости

депутат Госдумы М. Шеремет, фото из соцсети

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать государство Украина в колонию Соединенных Штатов Америки Бандерштат.

Как стало известно, на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой переименовать Россию в Московию, поменять термины "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация". Парламентарий Шеремет в интервью РИА Новости назвал такие петиции бредовыми и глупыми формами, через которые пытается самовыражаться украинское руководство.

Депутат нижней палаты парламента заявил, что сейчас Украина является рассадником нацизма и национализма, националист и пособник гитлеровцев Степан Бандера в Киеве возведен в культ.

Шеремет отметил, что этим пользуются в США, американцы - кукловоды, подчинили себе мышление людей и управляют ими. Депутат заключил, что США используют Украину и украинский народ в целях решения своих проблем и обогащения, и как только она перестанет приносить им дивиденды, они просто избавятся от ненужной колонии.