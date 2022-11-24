Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

РПЦ приходит в Африку, но теряет Европу

, 09:50

РПЦ приходит в Африку, но теряет Европу

Синод Александрийского патриархата решил прекратить контакты с РПЦ. Греки недовольны созданием экзархата в Африке. Кроме того, Европа вынуждена признать, что Россия значительно усиливает своё влияние на чёрном континенте не только через религиозный инструмент, но и через политико-экономические институты.

Если новый архиепископ Кипра не признает независимость Православной церкви Украины, то контакты с Московским патриархатом продолжатся. В православной истории разрыв отношений александрийцев с Москвой произошёл впервые.  Патриарх Кирилл не реагировал на протесты патриарха Александрии. Теперь Александрийская церковь вынуждена изменить правила ведения службы. В частности, глава РПЦ в ней больше не будет упоминаться.

В ближайшее время Александрийская церковь проведёт совещание древнейших патриархов, чтобы объективно оценить действия патриарха Кирилла. Это будет иметь далеко идущие последствия.

Президент РФ Владимир Путин призвал чиновников и общество оказывать гуманитарную помощь дружественным странам, особенно находящимся в сложном положении африканским государствам. Россия поставит им продукты и удобрения. Глава Франции Эмманюэль Макрон в ответ на это обвинил Москву в активном вытеснении Париж из региона.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Происшествия