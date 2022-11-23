Почему депутаты Сейма решили проверить национальную авиакомпанию AirBaltic

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23 ноября 2022, 20:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com

Новый Сейм Латвии недоволен работой национальной компании AirBaltic. Причин много - долгоиграющие долги, огромные зарплаты членов правления и, конечно, постоянное выпрашивание кредитов для поддержки "портков" у государства. Если предыдущий Сейм смотрел на все это "сквозь пальцы", то нынешний решил, что стоит посетить латвийскую национальную компанию, чтобы выяснить, как быть с ней дальше.

Политическая партия Латвии "Объединенный список", которые, видимо, войдут в правящую коалицию страны, имеют претензии к главе авиакомпании Мартину Гауссу - зарплата руководителя AirBaltic доходит до миллиона, при наличии баснословных долгов - только за первые три месяца этого года сумма составила более шести миллионов, а если учесть, что в предыдущие годы была пандемия, то картина вырисовывается печальная.

По словам Мартина Гаусса, "ситуация с AirBaltic совсем некритична, а то, что в правительство вошли новые парламентарии, то это только хорошо, и стоит с ними познакомиться поближе".

Почему глава AirBaltic считает, что ситуация некритична - ведомо только ему! Видимо, г-н Гаусс считает, что очередные вливания в размере 60 миллионов евро он получит, но... Если в предыдущем Сейме министр транспорта Латвии Талис Линткайс поддерживал и защищал главу авиакомпании, то при новом правительстве... могут быть вопросы - в Сейме несколько партий, которые желают справедливого "суда" и аудита! Впрочем, встреча новых парламентариев с главой AirBaltic состоялась, но, если националистическая партия "TB-Visu Latvija" более благосклонна к руководству авиакомпании, то представители оппозиционных партий "Латвия на первом месте" и "За стабильность" видят ситуацию не через "розовые очки".

Специально для балтийского бюро "АН" комментарии депутата Сейма Рамоны Петравичи ("Латвия на первом месте"):

"Да, я присутствовала на встрече с главой авиакомпании AirBaltic. Конечно, много вопросов - техническое состояние самолетов, стоимость топлива и, конечно, долги... Авиакомпании были выделены несколько кредитов за последние три года - 250 миллионов евро, 90 миллионов... Разумный вопрос - как использовались эти средства? Авиакомпании AirBaltic, видимо, не хватает средств... Мы ждем ответы на все заданные вопросы. Впрочем, г-н Гаусс сказал, что предыдущие средства - не подарок для авиакомпании, и их нужно будет вернуть... Что касается еще "просьбы" в 60 миллионов евро, то правительство попросило г-на Гаусса с такими вопросами больше не обращаться..."

Я так понимаю, что г-ну Гауссу придется ответить на вопросы парламентариев - "не все коту масленица", а в лице титанов политики, таких, как "Латвия на первом месте", Великий Пост для главы авиакомпании Латвии может наступить очень скоро!



