Давят на жалость: мигранты прорываются в Литву босиком

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 ноября 2022, 20:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: МВД Литвы

Власти Литвы фиксируют новый способ проникновения нелегальных мигрантов в страну — они приходят к границе босиком в холодную погоду, тем самым оказывая давление на пограничников, чтобы те их пропустили.

«У нас есть информация о девяти лицах, которые в ноябре находились в таком состоянии, были недостаточно одеты или содержались на белорусской стороне, в результате чего возникли последствия для их здоровья», — заявила в среду на пресс-конференции глава МВД Агне Билотайте.

По ее словам, двое таких мигрантов до сих пор находятся в лечебном учреждении.

По словам министра, в Беларуси есть небольшие палаточные городки, где содержатся иностранцы, желающие нелегально попасть в Евросоюз.

«Их намеренно держат, не выпускают. Они не подготовлены (у них нет теплой одежды — BNS), не приспособлены к зимним условиям», — пояснила министр.

По ее словам, белорусские пограничники рекомендуют этим людям дойти до границы босиком и таким образом оказывать давление, чтобы попасть в Литву.

Билотайте сообщила, что литовские пограничники выдают таким лицам гуманитарные пакеты с теплой одеждой и обувью, однако министр подчеркнула, что это не меняет положение о недопуске мигрантов.

"Алгоритм действий наших сотрудников не меняется, и то, что люди прибывают на границу босиком, не будет поводом их пропустить", - сказал министр.