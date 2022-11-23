Честность или жадность: почему министры Латвии отказались от депутатских зарплат

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23 ноября 2022, 19:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, globallookpress.com

От зарплат отказались премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), министр экономики Латвии Илзе Индриксоне (Национальное объединение) и министр культуры Латвии Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

Дело в том, что согласно Закону «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц», в случаях, когда член Сейма совмещает исполнение своей должности с должностью премьер-министра, коллеги премьер-министра, министра, министра по особым поручениям или парламентским секретарем, ему разрешается получать вознаграждение только за одну должность, сообщает NRA.

В своих заявлениях депутаты-отказники написали, что отказываются от зарплаты депутата Сейма с 1 ноября до того времени, пока они будут занимать должности в правительстве, а именно Кариньш - пока он будет премьер-министром, Ринкевич - пока он будет министром иностранных дел.

Выходит, что это не поступок, продиктованный фанатичной честностью, а требование закона, не позволяющее получать одновременно обе зарплаты - зарплату депутата Сейма, а также зарплату премьер-министра или министра. Кариньш, Ринкевич, Пунтулис и Индриксоне решили отказаться от зарплаты депутата Сейма, сохранив зарплату премьер-министра и министра соответственно.

Почему? Потому что зарплата членов правительства намного выше, чем у рядового депутата Сейма. Заработная плата премьер-министра в этом году до уплаты налогов составляет 5 216 евро в месяц, министров — 4 952 евро. Кроме того, чиновники получают надбавки для покрытия представительских расходов: к ежемесячной зарплате премьер-министра будет добавлено 1189 евро, министрам - 1127 евро.

В свою очередь, зарплата депутата Сейма составляет "всего-то" 3386 евро.