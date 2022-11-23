За убийство ребёнка мужчине назначили пожизненное лишение свободы

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23 ноября 2022, 17:28 Ксения Калуга

Злоумышленник был судим в 2009 году за совершение убийства двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, тогда ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы. В 2021-м за убийство девочки его приговорили к 17 годам лишения свободы.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору от 2009 года (за убийство двух лиц и несколько эпизодов мошенничества), окончательно судом назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – пишет ведомство.

Однако 22 ноября Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции решила изменить приговор Пензенского областного суда. Жителю Пензы назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.