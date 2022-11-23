Задержаны двое жителей Кировской области, которые под видом заготовки дров пилили лес на продажу

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23 ноября 2022, 17:19 Ксения Калуга

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Кировской области, которые под видом заготовки дров пилили лес на продажу. Злоумышленниками оказались неработающие граждане Уржумского района 1967 и 1982 годов рождения.

«По версии полиции, в течение года сообщники рубили деревья на делянках, отведённых для заготовки дров местными жителями. При этом заготовленную древесину они продавали, что запрещено», – сообщает официальный сайт МВД России.

Оперативники установили три факта незаконной рубки леса. Ущерб Министерству лесного хозяйства Кировской области превышает более 8 миллиона рублей.

Против мужчин возбудили уголовное дело. Сейчас они заключены под стражу.