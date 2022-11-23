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Задержаны двое жителей Кировской области, которые под видом заготовки дров пилили лес на продажу

, 17:19

Задержаны двое жителей Кировской области, которые под видом заготовки дров пилили лес на продажу

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Кировской области, которые под видом заготовки дров пилили лес на продажу. Злоумышленниками оказались неработающие граждане Уржумского района 1967 и 1982 годов рождения.

«По версии полиции, в течение года сообщники рубили деревья на делянках, отведённых для заготовки дров местными жителями. При этом заготовленную древесину они продавали, что запрещено», – сообщает официальный сайт МВД России.

Оперативники установили три факта незаконной рубки леса. Ущерб Министерству лесного хозяйства Кировской области превышает более 8 миллиона рублей.

Против мужчин возбудили уголовное дело. Сейчас они заключены под стражу.

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