На Кубани восстанавливают колокольню храма, которую проектировал сын «ведьмы», а немцы держали там пленных

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23 ноября 2022, 14:13 Источник: Комсомольская правда

Те, кто верит, в мистику, часто навещают могилу матери архитектора Турищева.

В станице Ивановской решили восстановить 28-метровую колокольню храма Сретения Господня, которую построили в начале ХХ века по проекту архитектора Василия Турищева – сына Марфы Турищевой. В давние времена местные жители называли её ведьмой. А теперь на ее могилу в Краснодаре водят экскурсии.

Кирпичный трехпрестольный храм Сретения Господня в стиле русской эклектики открыли в 1912 году. Строение интересно тем, что в те времена на него станичники собрали 120 тысяч рублей. В современных деньгах – это почти 150 млн рублей. «Строили своими силами, создали комитет для надзора, куда входили священник, чиновники и казаки», – рассказал краевед Владимир Бегунов.

Архитектором был Василий Турищев, сын «ведьмы» Марфы Абрамовны. На её надгробии неизвестные даже затерли глаза женщины, чтобы не получить сглаз. Однако, как говорит краевед, нет доказательств того, что Турищева занималась магией. А сама легенда родилась, потому что у Марфы Абрамовны есть только дата её смерти: 19 марта 1912 года.

Храм имеет большую историю. Во время Великой Отечественной войны немцы держали там пленных, а потом разобрали здание на кирпич, оставив лишь колокольню. Спустя время местный житель при строительстве колодца нашел клад с церковной утварью. Это была середина 1960-х. Всё найденное увезли сотрудники краеведческого музея. В тот момент решили восстановить здание. Местные власти даже заказали проект, но реставрация предполагала непосильные на тот момент траты – 3 млн рублей. Денег не нашли, и колокольня стала разрушаться. Позже участок передали в ведение станичного храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Настоятель храма Виталий Бойко рассказал, что работа по реставрации идёт, а деньги на благородное дело пожертвовал анонимный меценат.